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"مجلة أميركية": حلم صائب عريقات بإقامة دولة فلسطينية مات قبل وفاته

الجمعة 13 نوفمبر 2020 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مجلة أميركية": حلم صائب عريقات بإقامة دولة فلسطينية مات قبل وفاته



رام الله / سما /

كتب كارل فيك تقريراً نشرته مجلة "تايم" الأميركية تحت عنوان "حلم صائب عريقات بإقامة دولة فلسطينية مات قبل وفاة صاحبه"، أشار في مستهله إلى أن صائب عريقات - الذي توفي في الـ 10 من تشرين الثاني الجاري، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد -أمضى معظم حياته مفاوضاً لصالح الجانب الفلسطيني في عملية السلام التي فارقت الحياة قبل فترة طويلة من لفظ عريقات آخر أنفاسه.

ويلفت التقرير إلى أنه عندما كانت عملية السلام لا تزال على قيد الحياة -بشكلٍ حيويٍّ خلال التسعينيات، وبعد الانتفاضة الفلسطينية بين عامي 2000 إلى 2005- كان عريقات كبير المفاوضين الذي ينادي بإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، بما يسمح بإقامة دولة فلسطين.

وتقول المجلة: "في لقاء صحافي تلو الآخر، تحدث عريقات عن القضية الفلسطينية بوضوح وتفاؤل وحسن نية، في حين شكك بنيامين نتنياهو في كل مكان وبلا هوادة في صدق تلك القضية، وفي نهاية المطاف، فاز هذا الأخير، ولأكثر من ربع قرن، وضع صائب عريقات الافتراض القائل إن (الشعب المهزوم والمضطهد يمكن أن يفوز بحريته من خلال مناشدات العقل والقانون الدولي) محط الاختبار".

وتنسب المجلة إلى ناثان ثرال، مؤلف كتاب "اللغة الوحيدة التي يفهمونها"، قوله: "لقد كانت فكرة تبعث على الأمل، ولكن للأسف لم تكن فكرة واقعية".

كما يلفت التقرير إلى أنه خلال عام 2011، نشرت قناة الجزيرة القطرية وثائق مسربة عن مفاوضات تتم خلف الأبواب المغلقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي أوضحت مدى ضعف الجانب الفلسطيني.

وتابعت: "استقال عريقات من منصبه كرئيس لدائرة شؤون المفاوضات الخاصة بالسلطة الفلسطينية بسبب تلك التسريبات، وعندئذ قال عريقات: لقد انتهت المفاوضات، وحان وقت اتخاذ القرارات".

ولكن خلال ذلك، بحسب المجلة، كان الصراع المركزي في المنطقة يتحول بعيداً عن المعضلة الفلسطينية، إلى مواجهة إيران، لقد لفظ عريقات أنفاسه الأخيرة في مستشفى القدس، الذي يقع ليس بعيداً عن مسقط رأسه في "أبو ديس"، القرية التي كان المفاوضون الإسرائيليون يقترحونها باستمرار أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية، بدلاً من القدس، تلك القرية التي تقع وراء الجدار الإسمنتي الشاهق الذي أقامته إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية.

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