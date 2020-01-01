بايدن ينتصر بأريزونا رغم مفاجأة ترامب

وكالات

تمكن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من الانتصار على الرئيس دونالد ترامب، في ولاية أريزونا، التي سبق أن حقق فيها الأخير مفاجأة بتقليص الفارق بينهما.

وتعد أريزونا مركزا قويا للجمهوريين في البلاد، وتمنح 11 صوتا في المجمع الانتخابي.



وبعد فرز 99 في المئة من الأصوات، فإن بايدن تقدم بنسبة 49.4 في المئة، مقابل، 49.1 في المئة لصالح الأول.



وتعني هذه النسب المذكورة أعلاه أن الفارق بينهما أقل من 1 في المئة، أي قد تقوم الولاية بإعادة الفرز بشكل تلقائي.

ويعد فوز بايدن بأريزونا، المرة الثانية التي يفوز بها الديمقراطيون بهذه الولاية منذ نحو 7 عقود، بحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية.



وبذلك، يحصل بايدن على 290 صوتا في المجمع الانتخابي، ليوسع الفارق مع ترامب، وليحسم النتيجة لصالحه، مقابل 217 صوتا للأخير فقط.

وفي ولاية أريزونا، يتم إعادة الفرز تلقائيا إذا كان الفارق أقل أو يساوي 1 في المئة من الأصوات. ويمكن للناخبين رفع دعوى قضائية في حالة الاشتباه بوجود خروقات في العملية الانتخابية.