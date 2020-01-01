انضم إليه 100 نائب جديد.. إعلان نتائج الانتخابات العامة بالأردن وسط إغلاق تام بسبب كورونا

عمان /سما/

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن يوم الخميس، نتائج الانتخابات البرلمانية 2020 وسط إجراءات عزل عام مدتها أربعة أيام بدأت منذ الأربعاء 11 نوفمبر.

وأوضح رئيس الهيئة خالد الكلالدة أن برلمان هذا العام سيشهد انضمام 100 نائب جديد.

وقال الكلالدة: "المجلس الجديد به مئة نائب جديد، من المجلس القديم والمجالس التي سبقتها نواب سابقين لأنه في شي من مجالس قبلها في عدد من النواب لم يكونوا أعضاء في 18 (مجلس النواب الثامن عشر)، كانوا في 17 و16، إجمالي عددهم هو 30، أي أن الناخب الأردني قام بتغيير ثلثي، ما يزيد عن ثلثي، مجلس النواب".

وأدلى الناخبون الأردنيون بأصواتهم في الانتخابات العامة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر وسط انتقادات لاحتمال تسببها في تفاقم الأزمة الصحية الراهنة.

وأعلنت النتائج وسط إغلاق شامل جرى فرضه للحد من الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بالمملكة.

في الوقت ذاته، بدأ العاملون في بلدية عمان إزالة اللافتات الانتخابية التي وضعها المرشحون قبل الانتخابات في شوارع العاصمة عمان.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل ما إجماليه 126401 إصابة و1467 وفاة بمرض كوفيد-19 حتى يوم الأربعاء 11 نوفمبر.