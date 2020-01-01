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صورة .. وفاة رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية في تركيا

الخميس 12 نوفمبر 2020 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. وفاة رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية في تركيا



غزة / سما

أعلنت مصادر إعلامية فلسطينية، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، عن وفاة الدكتور رمضان طنبورة رئيس مجلس إدارة جمعية الفلاح الخيرية - غزة، أثناء وجوده في تركيا.

وذكرت المصادر أن الدكتور رمضان طنبورة توفى متأثرًا بإصابته بمرض فيروس كورونا "كوفيد 19" في تركيا. فيما لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل ومكان دفن جثمانه.

ونعت عدد من العائلات الفلسطينية والجمعيات والمؤسسات الخيرية في قطاع غزة، الدكتور طنبورة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في الأراضي التركية متأثرا بمرض كورونا.

رمضان طنبورة

يشار إلى أن الدكتور رمضان طنبورة من سكان شمال قطاع غزة، ويعتبر أحد الناشطين بالعمل الخيري في القطاع، حيث كان يقدم مساعدات للأسر الفقيرة والمستورة من خلال جمعية الفلاح الخيرية.

وظلّ د. طنبورة يقدم المساعدات للأسر المتعففة عبر جمعية الفلاح، خلال الأشهر الأولى لجائحة كورونا، قبل أن يصدر بتاريخ 23 مارس الماضي، قرارًا من الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بغزة، بوقف أي نشاط تطوعي أو حملات مفتوحة للجمعية؛ بسبب قضية "فحص كورونا في السوق".

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