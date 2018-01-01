في سابقة أميركية هي الأولى.. بومبيو يعتزم زيارة مستوطنة قرب رام الله وسط الضفة الغربية

القدس المحتلة /سما/

يعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة مصنع نبيذ بساغوت قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية الأسبوع المقبل خلال زيارة لإسرائيل، حيث ستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أميركي لمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، وبحسب مصادر في السفارة الأميركية، اليوم الخميس، فان الاستعداد تجري على قدم وساق بين الخدمة السرية الأميركية بمساندة جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي "الشاباك" لهذه الزيارة الاستثنائية التي تعتبر الأولى من نوعها لمسؤول رفيع في الإدارة الأميركية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ان بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية، واضاف بومبيو "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، خلصت الولايات المتحدة إلى أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي"، وجاء تصريح بومبيو في حينه ردا على وسم الاتحاد الأوروبي بضاعة المستوطنات الاسرائيلية بما فيها نبيذ بساغوت التي قدمت له دعوة للوزير الأميركي بزيارة المصنع. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي.

ويبدأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، غدا الجمعة، جولة تقوده إلى سبع دول حليفة للولايات المتحدة، وقال بومبيو إن محطته الأولى ستكون فرنسا التي سيتوجه منها إلى تركيا ثم إلى جورجيا، وبعدها إلى إسرائيل والسعودية والإمارات وقطر، وسيبحث بومبيو خلال الجولة "الجهود التاريخية" التي يبذلها ترامب والرامية إلى "إرساء السلام والتعاون في الشرق الأوسط".

ويتوقع أن يبحث بومبيو في جولته تشديد الضغوط على إيران خلال الشهرين المتبقيين من عمر إدارة ترامب الذي انسحب في العام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي المبرم مع الجمهورية الإسلامية، وتشهد العلاقات بين إسرائيل والدول الخليجية تقاربا متزايدا، لا سيما على خلفية العداء المشترك لإيران، وحث ترامب السعودية على الاقتداء بجارتيها الخليجيتين.