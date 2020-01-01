"الخارجية": 3 وفيات و60 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بتسجيل ثلاث حالات وفاة و60 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 292 والإصابات إلى 6955، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا، بتسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية للمواطنة تمام الخطيب (52 عاما)، ليرتفع حالات الوفاة إلى 5. وكانت سجلت 36 إصابة بالفيروس في صفوف الجالية سابقا.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس لمواطنتين فلسطينيتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 84 حالة، كما سجلت 60 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، في كل من: ميتشغن، والينوي، ونيوجرسي، ونيويورك، وبوسطن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4276 إصابة.

وفي سياق آخر، قال فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، إنه وبالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وقطاع الشؤون الاقتصادية في الوزارة، حصل على الموافقات اللازمة لتأمين سفر وفدين من رجال الأعمال لتمثيل غرفة تجارة الخليل إلى تركيا، الأول للمشاركة في مؤتمر "الموصياد الاقتصادي" في الفترة ما بين 18-21 من الشهر الحالي، والثاني للمشاركة في مجموعة من المعارض المتزامنة في قطاع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف وآلات التصنيع الغذائي، التي ستنظم في الفترة ما بين 25 إلى 28 من الشهر الجاري.

وأكد الفريق أنه سيواصل العمل من أجل تأمين سفر وحركة قطاع رجال الأعمال الى عديد الدول، لتمكينهم من الاستمرار في تطوير أعمالهم ومصالحهم التجارية، بما يخدم تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، علما أن الوزارة قامت طيلة الفترات السابقة بتأمين سفر وحركة المئات من رجال الأعمال إلى العديد من الدول.

ووصلت اليوم الدفعة الأخيرة التي نسقت وزارة الخارجية والمغتربين لعودتها، والتي تضم مواطنين وطلبة خريجين ورجال أعمال، من اسطنبول إلى أرض الوطن.