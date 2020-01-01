نيابة عن الرئيس: السفير الفاهوم يسلم الشاب الديراوي جواز السفر الفلسطيني

رام الله /سما/

نيابة عن الرئيس محمود عباس، سلم سفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم، اليوم الخميس، الشاب أيمن عبد الرحمن الديراوي أحد الناجين من مجزرة صبرا وشاتيلا، جواز السفر الفلسطيني.

وقال السفير الفاهوم: "لا يمكن التخلي عن أبناء فلسطين بأي شكل من الاشكال، وتكرم الرئيس محمود عباس بإعادة الهوية الفلسطينية إلى أبناء فلسطين وأبناء الشهداء"، مؤكدا أن الهوية الفلسطينية لا تضيع وهي حق كل فلسطيني مهما طال الزمن أو قصر".

بدوره، أعرب الشاب الديراوي عن شكره للرئيس محمود عباس، والفريق الصحفي الذي أثار قضيته، وقد وصلت للمبتغى وهذا شرف كبير وعظيم لي، وسعيت كثيرا لإثبات هذه الهوية كرمز وشرف وجنسية عظيمة.

يشار إلى أن الديراوي سعى لإثبات هويته وأصوله الفلسطينية، التي تكللت بالنجاح وحصل على الجنسية الفلسطينية، لكنه لا يزال يواصل رحلة البحث عن أصول والدته حتى يتوصل لعائلتها.

وكانت قصة ايمن بثت عبر شاشة فلسطين، والتي تطرقت لمعاناته فهو طفل ناج من مجزرة صبرا وشاتيلا، وتبنته، عائلة تونسية وبعد وفاة أمه بالتبني عثر على أوراق جاء فيها: "تفيد ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في الجمهورية العربية السورية –مكتب دمشق- بأن الطفل أيمن عبد الرحمن الديراوي/ والدته عائشة من مواليد بيروت/ لبنان عام 11-6-1982، والداه من الشهداء الذين سقطوا أثناء الغزو الصهيوني للبنان".

ولم تتوقف رحلة بحث أيمن عن جذور عائلته، وقاده البحث للعثور على أشخاص من عائلة الديراوي يسكنون في قطاع غزة، وبعد التواصل معهم تبين أنهم أعمامه، وأخبروه بأن والده عبد الرحمن هاجر من غزة عام 1969، باتجاه الأردن ومنها إلى العاصمة السورية دمشق، وثم إلى مخيم شاتيلا في بيروت، تاركا وراءه في غزة زوجة وطفلة بعمر عامين، وهناك تزوج بعائشة وأنجب منها أيمن، لكنهم لا يعرفون من أي عائلة تنحدر.