الصحة الإسرائيلية: 522 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة /سما/

شُخصت 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة هذه الفترة، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 7,922، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 322,068.

وأوضحت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 1.9%، علما بأن يوم أمس، الأربعاء، شهد تشخيص 735 إصابة جديدة بعد إجراء 39,764 فحصا.

واستقرت حصيلة الوفيات الإجمالية عند 2,706 حالة، إذ لم تسجل حالات وفاة منذ منتصف الليلة الماضية. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة تسجيل 7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 298، من بينها 142 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 133 حالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المشافي 548 مريضا، بينهم 104 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 7,225 مصابا العلاج المنزلي، في حين يتلقى 149مصابا، العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.