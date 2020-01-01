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مدير مستشفى الأوروبي بغزة: الحالات المصابة بفيروس كورونا تتزايد كل يوم خاصة بالعناية المركزة

الخميس 12 نوفمبر 2020 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير مستشفى الأوروبي بغزة: الحالات المصابة بفيروس كورونا تتزايد كل يوم خاصة بالعناية المركزة



غزة /سما/

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، د. يوسف العقاد، اليوم الخميس: إن الحالات المصابة بفيروس كورونا في القطاع تتزايد كل يوم خاصة في العناية المركزة.

وأضاف وفق اذاعة الاقصى: أن هناك تخوفاً من عدم القدرة على استقبال المزيد من المرضى، في ظل استمرار التصاعد في الحالة الوبائية.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت وفاة مواطن، (59 عاماً)، صباح اليوم الخميس، في مستشفى غزة الأوروبي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو من سكان مدينة غزة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم اجراء 2637 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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