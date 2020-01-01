الرئيس المصري السيسي ينعى عريقات: القضية الفلسطينية فقدت مناضلا سياسيا كبيرا

رام الله /سما/

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تعزية من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المناضل الوطني الكبير صائب عريقات.

وقال الرئيس السيسي، في برقيته: "تلقيت ببالغ الحُزن نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المناضل الوطني الكبير الأخ الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد حياة حافلة بالعطاء لوطنه ولقضيته وللشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف: لقد كان الفقيد الراحل سياسيا بارزا له دور كبير في الدفاع عن حقوق شعبه وثوابته الوطنية في المحافل الدولية كافة. فبرحيله فقدت القضية الفلسطينية مناضلا سياسيا كبيرا.

وتابع الرئيس السيسي: وإنني إذ أتقدم إلى فخامتكم ومن خلالكم إلى الشعب الفلسطيني وإلى أسرة الفقيد الراحل بأصدق مشاعر التعزية والمواساة في هذا المصاب الأليم، لأدعو الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.