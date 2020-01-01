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سالم يتفقد قطاع النقل والمواصلات في محافظة جنين

الخميس 12 نوفمبر 2020 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
سالم يتفقد قطاع النقل والمواصلات في محافظة جنين



رام الله /سما/

زار وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، اليوم الخميس، محافظة جنين للاطلاع عن كثب على الحالة المرورية في المحافظة، والتقى محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وكادر المحافظة.

وأكد الرجوب أهمية هذه الزيارة التي تأتي في وقت تعاني فيه محافظة جنين من عدة مشاكل مرورية، خاصة على أبواب فصل الشتاء.

من جانبه، أوضح الوزير سالم حرصه الشديد على الاطلاع على كافة الملفات المرورية للمحافظة للعمل على إيجاد حلول سريعه لها، خاصة الأزمات والاكتظاظ المروري والتعديات على الأرصفة وكل ما يهدد السلامة المرورية في المحافظة.

كما أصدر تعليمات مباشرة للمجلس الأعلى للمرور للعمل على إيجاد حلول عاجلة للأزمات والاكتظاظ المروري ومتابعة التعديات على الأرصفة والشواخص المرورية مع البلديات، خاصة أمام المدارس لحماية الطلبة وتوفير السلامه لهم.

واختتم سالم زيارته في مديرية النقل والمواصلات في المحافظة، واستمع خلالها للمواطنين وملاحظاتهم، واعداً بأخذها بالاعتبار، كما أكد أهمية مشروع الأرشفة الإلكترونية وضرورة الإسراع بإنجازه لما يقدمه من سرعه بالعمل وحماية لحقوق المواطنين.

#وزارة النقل والمواصلات #عاصم سالم

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