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شاهد: عرض عسكري لسرايا القدس بذكرى استشهاد أبو العطا ومعركة صيحة الفجر

الخميس 12 نوفمبر 2020 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: عرض عسكري لسرايا القدس بذكرى استشهاد أبو العطا ومعركة صيحة الفجر



غزة /سما/

نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الخميس عرضاً عسكرياً مهيباً بحي الشجاعية في مدينة غزة، بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد القائد الكبير بهاء أبو العطا قائد أركان المقاومة، وذكرى معركة صيحة الفجر، في رسالة وفاء وعهد بالمضي على درب المقاومة.

وانطلق العرض العسكري المحمول بإيعاز من قيادة سرايا القدس بمشاركة المئات من المجاهدين الذين تجهزوا بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجاب شوارع حي الشجاعية ومنازل عدد من شهداء معركة صيحة الفجر وصولاً لمنزل الشهيد القائد بهاء أبو العطا.

ورفع مجاهدو سرايا القدس صوراً للشهيد القائد بهاء أبو العطا، موجهين التحيلة لعائلته ومجددين البيعة والوفاء للشهيد أبو العطا بالسير على خطاه والتمسك بخيار الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين المحتلة.

يشار إلى أن سرايا القدس خاضت في مثل هذا اليوم معركة صيحة الفجر رداً على اغتيال القائد بهاء أبو العطا قائد أركان المقاومة الذي ارتقى بقصف صهيوني استهدف منزله في حي الشجاعية بمدينة غزة، ومحاولة اغتيال القائد الكبير أكرم العجوري في سوريا، وبدأت المعركة بقصف مدينة الخضيرة بصاروخ براق 120 لأول مرة، وقصفت السرايا كافة المدن والمغتصبات الصهيونية بمئات الصواريخ والقذائف.

#سرايا القدس #الجهاد الاسلامي #اغتيال ابو العطا #بهاء ابو العطا
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