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بعد تحطم مروحيته- نقل جندي أمريكي للعلاج في اسرائيل

الخميس 12 نوفمبر 2020 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تحطم مروحيته- نقل جندي أمريكي للعلاج في اسرائيل



القدس المحتلة /سما/

أكد الجيش الإسرائيلي نقل جندي أمريكي من "قوة المراقبة متعددة الجنسيات" للعلاج في أحد مستشفيات اسرائيل.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة أوضحت من خلالها أن الجيش الاسرائيلي نقل جنديا أمريكيا إلى أحد مستشفيات للعلاج، بعد تحطم مروحية تابعة لـ"قوة المراقبة متعددة الجنسيات"، كانت تحمل جنودا أمريكيين في سيناء داخل الأراضي المصرية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه قبل قليل، قام فريق وحدة الإنقاذ الخاصة التابعة لسلاح الجو بنقل جندي أمريكي من قوة المراقبين الدوليين إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج.

وأفادت وسائل إعلام عالمية وعربية بمقتل سبعة أشخاص بتحطم مروحية تابعة لـ"قوة المراقبة متعددة الجنسيات"، تحمل جنودا أمريكيين في سيناء داخل الأراضي المصرية.

ونقل موقع "إسرائيل تايمز"، عن مصدر إسرائيلي أشار فيه إلى "تحطم طائرة هليكوبتر في صحراء سيناء المصرية تشارك في قوة المراقبة متعددة الجنسيات أسفر عن مقتل سبعة أشخاص منهم خمسة أمريكيين وفرنسي وتشيكي". وبحسب المصدر كان من بين القتلى مراقبين تابعين للقوة متعددة الجنسيات التي تقوم بتنفيذ مهمات دورية في المنطقة.

وأسست "قوة المراقبة متعددة الجنسيات" بعد عام 1979 على خلفية توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

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