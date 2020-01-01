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اشتية يؤكد استعداد القيادة لأي جهد سياسي قائم على القانون الدولي

الخميس 12 نوفمبر 2020 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يؤكد استعداد القيادة لأي جهد سياسي قائم على القانون الدولي



رام الله /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، مع وزيرة خارجية النرويج ايني ماري اريكسن، آخر التطورات السياسية، وترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المزمع عقده مطلع العام المقبل في أوسلو.

واستعرض اشتية،  خلال المكالمة الهاتفية، الاحتياجات المالية للسلطة الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها، ودعا النرويج إلى لعب دور سياسي فاعل في دعم حل الدولتين عقب إزالة صفقة القرن عن الطاولة بفعل الإصرار الفلسطيني والدعم الدولي والعربي، والآن بوجود إدارة أميركية جديدة.

وأكد على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة بالاستعداد لأي جهد سياسي لإطلاق مسار سياسي جدي وحقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، لا سيما إذا كان ضمن إطار متعدد في مؤتمر دولي تشارك فيه القوى الدولية.

من جانبها، قدمت ايني ماري اريكسن تعازيها الحارة لرئيس الوزراء وللقيادة الفلسطينية بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، معتبرة وفاته خسارة لمعسكر السلام.

وأكدت على اهتمام بلادها بدعم وتعزيز العملية السياسية على أساس حل الدولتين، واحترام القانون والقرارات الدولية.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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