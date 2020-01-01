في حال اطلاق الصواريخ.. الجيش الاسرائيلي يتجهز لرد عسكري ومدني جاد سيكلف غزة ثمنًا باهظًا

القدس المحتلة /سما/

قال رون بن يشاي المحلل العسكري لصحيفة يديعوت الاسرائيلية، اليوم الخميس، إن الجيش الاسرائيلي يستعد لنية الانتقام من قطاع غزة من خلال إطلاق الصواريخ.

وأشار بن يشاي، الى أن الجيش قد أعد لرد عسكري ومدني جاد سيكلف قطاع غزة ثمنًا باهظًا من خلال توجيه ضربة قاسية للمنظمات ستحلق أضرارا جسيمة بالمنشآت والقدرات العسكرية لهم بالإضافة لإلغاء التسهيلات الاقتصادية.

وأضاف: ومع ذلك فإن التقدير في مؤسسة الأمن الآن هو أنه على الأرجح لن يكون هناك تصعيد أو عدة أيام من القتال كما اعتدنا في الماضي، ويبدو أن رسالة التحذير التي نقلت لغزة وجدت آذانا صاغية.

وفي وقت سابق، افادت صحيفة العربي الجديد اليوم ان اسرائيل نقلت رسالة شديدة اللهجة الى حماس والجهاد الاسلامي عن طريق مصر حذرت فيها من اطلاق اية قذائف او تنفيذ اية عمليات ضد البلدات الاسرائيلية في غلاف غزة بمناسبة مرور الذكرى السنوية الاولى على اغتيال قائد "سرايا القدس" بهاء ابو العطا.

ووفقا للتقرير، اسرائيل اوضحت ان اي تصعيد تقوم بها الجهاد او حماس سيؤدي الى عودة سياسة التصفيات والاغتيالات المحددة.

وافادت مصادر اسرائيلية امس عن حالة تأهب امنية للجيش الاسرائيلي مع مرور الذكرى السنوية اليوم الخميس لاغتيال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بهاء ابو العطا الذي اغتيل قبل عام في غارة اسرائيلية.

وفي اطار هذه الاستعدادات الامنية نشر الجيش الاسرائيلي منظومة القبة الحديدية في منطقة الجنوب، وذلك بعد توقعات ان يقوم نشطاء في حركة الجهاد الاسلامي باحياء هذا اليوم من خلال اطلاق صواريخ تجاه اسرائيل انتقاما على اغتياله.

وفي سياق متصل، افيد ايضا انه خلال الايام الاخيرة تم تغيير مسارات الرحلات الجوية الخارجة والقادمة من مطار بن غوريون في مدينة اللد وسط اسرائيل، كجزء من هذه الاستعدادات ومن المخاوف من استهداف المطار بالصواريخ من قبل الجهاد.