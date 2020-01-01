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فارس: معهد أبو كبير فاقد لأهليته لتورطه سابقاً في بيع أعضاء الشهداء

الخميس 12 نوفمبر 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
فارس: معهد أبو كبير فاقد لأهليته لتورطه سابقاً في بيع أعضاء الشهداء



رام الله /سما/

شكّك رئيس نادي الأسير قدورة فارس، بمصداقية معهد الطب الشرعي في أبو كبير، وذلك نتيجة تورطه سابقاً في بيع أعضاء الشهداء، مؤكداً فقدانه لأهليته استناداً على مصادقته لرواية الاحتلال، وقراراته.

وشدّد فارس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، على عدم الثقة في هذا المعهد بشكل مطلق، موضحاً أن تحويل جثمان الشهيد الأسير كمال أبو وعر لأبو كبير، لم يتم بطلب من الجانب الفلسطيني أو ذويه، كون أبو وعر مصاب
 بالسرطان، وحالته الصحية معروفة.

وقال فارس: إن وزراء في جيش الاحتلال، وقعوا على قرار بعدم الإفراح على جثامين الشهداء كنوع من العقاب لذويهم، مؤكداً الاستمرار بالمطالبة بتسليم جثامين الشهداء، حتى مع معرفة رد الاحتلال في هذا السياق.

وفي سياق آخر، رجّح فارس، تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى، نتيجة مخالطة أسرى لآخرين، محمّلاً إدارة السجون، مسؤولية تزايد أعداد الإصابات نتيجة إهمالها إجراءات السلامة والصحة عدا عن تحميلها للأسرى أعباء شراء مواد التعقيم والتنظيف، وعدم توفرها غالباً.

#نادي الاسير #قدورة فارس #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #فيروس كورونا

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