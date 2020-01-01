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نائب محافظ نابلس تحذر من تردي الأوضاع الصحية في المحافظة

الخميس 12 نوفمبر 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب محافظ نابلس تحذر من تردي الأوضاع الصحية في المحافظة



نابلس /سما/

أعلنت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، أن قراراً سيصدر اليوم، بشان إغلاق بعض القرى منها: صرة التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين، مؤكدة حصر الحالة الوبائية لهذه القرى، ورصد عدد المصابين والمخالطين من قبل لجان الطوارئ، واللجان الصحية الفرعية والمجلس القروي.

وقالت الأتيرة: إنه تم تحويل عدد من المصابين، ممن هم بحاجة لعناية خاصة لمشافي القطاع الخاص، بسبب وجود اكتظاظ في كل من المشفى الوطني والعسكري في المدينة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة، التي سجلت حتى اليوم 1282، فيما بلغ عدد الوفيات 61 حالة.

كما حذرت الأتيرة من تردي الوضع الصحي في المحافظة، جراء ارتفاع منحنى الإصابات مع اقتراب فصل الشتاء، وعدم التزام المواطنين بمعايير الإجراءات الصحية العالمية اللازمة.

#محافظة نابلس #فيروس كورونا

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