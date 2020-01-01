  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مركز بحوث إسرائيلي: العدد الحقيقي لمواقع "حزب الله" في الجولان أكبر من المعلن

الخميس 12 نوفمبر 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز بحوث إسرائيلي: العدد الحقيقي لمواقع "حزب الله" في الجولان أكبر من المعلن



القدس المحتلة /سما/

أكد مركز "ألما" للبحوث والتعليم الإسرائيلي، أن وجود مواقع لـ"حزب الله" في جنوب سوريا أكبر بكثير مما تم الكشف عنه سابقا.

وقال المركز في تقرير نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن "للحزب نحو 58 موقعا، 28 منها للقيادة الجنوبية للحزب، و30 لمشروع الجولان"، بحسب المركز.

واستند تقرير المركز في تحديد تلك الأماكن على مواقع معارضة سورية وأماكن فعلية تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف التقرير، أن "تلك المواقع المتمركزة في محافظتي القنيطرة ودرعا تشكل أساسا نوعيا لأنشطة حزب الله، من حيث جمع المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العملياتي، الأمر الذي يشكل تحديا مستمرا لإسرائيل والمنطقة".

وتابع: "القيادة الجنوبية للحزب لها مهمة أساسية وهي إنشاء بنى تحتية لحزب الله في المنطقة وليس فقط جمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي، فضلا عن تدريب الفيلق الأول للجيش السوري للحرب مع إسرائيل".

وأوضح، أن قيادة علي موسى دقدوق فتحت "مشروع الجولان"، ومقره في دمشق وبيروت، ومن مهامه "جمع معلومات استخبارية عن إسرائيل والتحركات العسكرية في الجولان الواقع تحت السيادة الإسرائيلية"، بحسب الصحيفة.

ويتوقع الجيش الإسرائيلي، في حالة اندلاع حرب جنوبا، ألا تنحصر في جبهة واحدة، بل على طول الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان.

#اسرائيل #حزب الله #مواقع عسكرية #الجولان #سوريا #الحدود السورية

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة دييغو مارادونا

صحيفة: المقاومة الفلسطينية بعثت رسائل تحذير لـ"إسرائيل" عبر الوسطاء.. اليك تفاصيلها

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 10 العاشرة (شاهد) ملحمة نمر

من هو محمد آل حمود زوج مودل روز وقصة زواجهما .. شاهد

نائبة بايدن : سنعيد المساعدات المالية للفلسطينيين ونجدد العلاقات السياسية وسنعارض خطة الضم

ميدل إيست آي: وصول بايدن “الليبرالي” إلى البيت الأبيض لن يغير واقع الفلسطينيين بل سيزيده سوءاً

شاهد .. أسماء المتأهلين إلى نهائي ذا فويس سينيور 2020

الأخبار الرئيسية

87

شاهد.. كتائب القسام في رسالة للاحتلال: "سنصفعكم كلما تجرأتم"

Screenshot_1

فيديو.. مشاهد قاسية لمصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة يرقدون في العناية المكثفة

الناطق باسم سرايا القدس : المقاومة أفقدت العدو نصره المزعوم

وزيرة الصحة: 5 وفيات 823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و657 حالة تعافٍ

جيش

جيش الاحتلال ينفذ مطاردات واسعة لمطلوبين كبار خططوا لتنفيذ عمليات في وقت قريب