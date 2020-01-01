  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأوقاف بغزة" تطرح 200 وظيفة قريباً

الخميس 12 نوفمبر 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف بغزة" تطرح 200 وظيفة قريباً



غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الخميس، نيتها طرح مسابقة لأكثر من 200 وظيفة.

وأوضح المتحدث باسمها عادل الهور لإذاعة "صوت الأقصى" أن الوزارة، ستعلن قريباً عن مسابقة لأكثر من 200 وظيفة، عبر ديوان الموظفين العام، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المسابقة، عبر موقع الوزارة.

وأكد الهور، أن الأوقاف جزء من منظومة خلية الأزمة، التي تعتمد على تطبيق الإجراءات الوقائية وسلامة المواطنين؛ للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

وبين، أن الوزارة تقوم بإجراءات معينة، بما يلزم المساجد التي تحت مسؤولياتها، كما الأسواق التي تقوم بإلزامها وزارة الداخلية.

وذكر الهور، أن الوزارة، تقوم بإغلاق المساجد التي يتم اكتشاف حالات مصابة من روادها، والإغلاق يكون لمدة 48 ساعة، وربما يزيد، وخلال هذه الفترة يتم تعقيم وتطهير المساجد المغلقة، تمهيداً لفتحها من جديد.

وشدد على أن المساجد التي لا يلتزم روادها بإجراءات السلامة والضوابط المحددة، يتم إغلاقها بعض الوقت.

وقال: "شهدنا إجراءات مشابهة للأسواق والمولات التجارية، كما المساجد، بإلزام المواطنين بالإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار الفيروس".

#غزة #وزارة الاوقاف #وظائف حكومية #ديوان الموظفين العام #وظائف #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة دييغو مارادونا

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 10 العاشرة (شاهد) ملحمة نمر

صحيفة: المقاومة الفلسطينية بعثت رسائل تحذير لـ"إسرائيل" عبر الوسطاء.. اليك تفاصيلها

مشاهدة مباراة الأردن والعراق الودية بث مباشر

من هو محمد آل حمود زوج مودل روز وقصة زواجهما .. شاهد

نائبة بايدن : سنعيد المساعدات المالية للفلسطينيين ونجدد العلاقات السياسية وسنعارض خطة الضم

أبو ظبي الرياضية | مشاهدة مباراة سوريا وأوزبكستان الودية بث مباشر

الأخبار الرئيسية

غزة: مستشار وزيرة الصحة يحذر من وضع صحي كارثي مرتقب سيشهده القطاع

87

شاهد.. كتائب القسام في رسالة للاحتلال: "سنصفعكم كلما تجرأتم"

Screenshot_1

فيديو.. مشاهد قاسية لمصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة يرقدون في العناية المكثفة

الناطق باسم سرايا القدس : المقاومة أفقدت العدو نصره المزعوم

وزيرة الصحة: 5 وفيات 823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و657 حالة تعافٍ