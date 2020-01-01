"الأوقاف بغزة" تطرح 200 وظيفة قريباً

غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الخميس، نيتها طرح مسابقة لأكثر من 200 وظيفة.

وأوضح المتحدث باسمها عادل الهور لإذاعة "صوت الأقصى" أن الوزارة، ستعلن قريباً عن مسابقة لأكثر من 200 وظيفة، عبر ديوان الموظفين العام، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المسابقة، عبر موقع الوزارة.

وأكد الهور، أن الأوقاف جزء من منظومة خلية الأزمة، التي تعتمد على تطبيق الإجراءات الوقائية وسلامة المواطنين؛ للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

وبين، أن الوزارة تقوم بإجراءات معينة، بما يلزم المساجد التي تحت مسؤولياتها، كما الأسواق التي تقوم بإلزامها وزارة الداخلية.

وذكر الهور، أن الوزارة، تقوم بإغلاق المساجد التي يتم اكتشاف حالات مصابة من روادها، والإغلاق يكون لمدة 48 ساعة، وربما يزيد، وخلال هذه الفترة يتم تعقيم وتطهير المساجد المغلقة، تمهيداً لفتحها من جديد.

وشدد على أن المساجد التي لا يلتزم روادها بإجراءات السلامة والضوابط المحددة، يتم إغلاقها بعض الوقت.

وقال: "شهدنا إجراءات مشابهة للأسواق والمولات التجارية، كما المساجد، بإلزام المواطنين بالإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار الفيروس".