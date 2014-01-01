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وكيل وزارة الأشغال يلتقي نائب مدير عمليات أونروا

الخميس 12 نوفمبر 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل وزارة الأشغال يلتقي نائب مدير عمليات أونروا



غزة /سما/

التقى وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي يوسف سرحان مع نائب مدير عمليات وكالة الغوث الدولية ديفيد بولد اليوم الخميس، بحضور ممثلين عن المتضررين، إذ استعرض الجانبان جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان والوكالة في عملية إعادة اعمار قطاع غزة، والوحدات السكنية المهدمة كليا التي بحاجة لإعادة الاعمار.

ورحب سرحان بالسيد ديفيد بولد مثمنا جهود وكالة الغوث الدولية في إعادة اعمار غزة، مشددًا على أنها شريك مع الوزارة في مشاريع الإعمار.

وشدد سرحان على أنه تم الانتهاء من إعادة اعمار نسبة كبيرة من الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014م.

وأكد سرحان على أن الوزارة تعمل على مدار الساعة في التواصل مع كافة الجهات والدول المانحة بهدف تأمين مشاريع إعمار وإسكان، وأن هناك العديد من الوعود ولكن لم يصلنا أية مبالغ للبدء بمشاريع إعمار جديدة .

من جهته شكر نائب مدير عمليات الوكالة بولد وزارة الأشغال العامة والإسكان على جهودها والتعاون الفعال والمستمر مع الأونروا على كافة المستويات.

#غزة #وزارة الاشغال #الاونروا

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