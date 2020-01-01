فريق إسرائيلي للدراجات يواصل تدريباته في دبي

دبي /سما/ (د ب أ)

يواصل فريق "ذا نيكست رايد" الإسرائيلي للدراجات الهوائية زيارته لدبي والتي تتضمن إقامة تدريبات في مضامير الدراجات الهوائية بمختلف مناطق المدينة.

وبدأت زيارة الوفد الإسرائيلي الذي يضم أكثر من 200 عضو، بينهم 120 درّاجاً إسرائيلياً وأمريكياً من الهواة، ومن فئة أصحاب الهمم، يوم الاثنين الماضي، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الخميس، اختار الفريق دبي كونها تضم مضامير عديدة ومتنوعة بمواصفات عالمية لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وكذلك مناطق جذب سياحي وحضاري فريدة، تجمع بين التراث والحداثة والبحر والجبل والصحراء والمنشآت السياحية المتطورة.