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الإفراج عن أسير من قلقيلية أمضى سبعة أعوام ونصف العام

الخميس 12 نوفمبر 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن أسير من قلقيلية أمضى سبعة أعوام ونصف العام



قلقيلية /سما/

أفرجت إدارة سجن النقب، اليوم الخميس، عن الأسير إياد عدنان عناية من مدينة قلقيلية، بعد أن أمضى سبعة أعوام ونصف العام، في سجون الاحتلال، ودفع غرامة مالية باهظة بقيمة 50 ألف شيقل.

واُعتقل عناية بتاريخ 13 /5 /2013 من خلال عملية خاصة واختطافه وتحويله للتحقيق حول عملية استهداف مستوطن في مستوطنة "قدوميم" شرق قلقيلية، وظهر الأسير إياد عناية في فيلم مصور من قبل إدارة السجون خلال زيارة أطفاله وزوجته له، وخلفهم يقف السجان ، وكان المشهد مؤثراً وألواح الزجاج تفصل بينه وبين أطفاله الذين قبلوا الزجاج بعد منعهم من قبل السجان لاحتضان والدهم الأسير.

#افراج عن اسير #السجون الاسرائيلية

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