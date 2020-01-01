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محافظ جنين: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

الخميس 12 نوفمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا



جنين /سما/

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، عن وفاة مواطنة (84 عاما) من بلدة الزبابدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، حيث كانت المتوفاة تعاني من مرض القلب، كما توفي شاب (38 عاما) من مدينة جنين متأثرا بإصابته بالفيروس وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ليرتفع إلى 26 عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المحافظة منذ بدء الجائحة.

وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ24 الماضية في المحافظة، فقد سجلت 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما بلغت حالات الشفاء 36 حالة، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 295 حالة موزعة على النحو الآتي:عزل منزلي 276 حالة. مستشفى جنين الحكومي: 8 حالات من بينها 5 حالات بالعناية المكثفة.

المستشفى العسكري: 9 حالات من بينها حالتان بالعناية المكثفة. مستشفى ثابت ثابت حالة واحدة. مستشفى طوباس: حالة واحدة.

#محافظ جنين #فيروس كورونا

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