في تجاوز سافر للاعراف والقوانين.. إدارة ترامب تمنع تسليم رسائل التهنئة أو الموجز الاستخباري اليومي لبايدن

واشنطن /سما/

استمرت إدارة الرئيس ترامب في رفض بدء مراسم انتقال السلطة إلى جو بايدن، الذي أعلنت وسائل الإعلام الكبرى فوزه بالانتخابات.

وبحسب مصادر مطلعة الأربعاء، فإن وزارة الخارجية الأميركية منعت وصول رسائل تهنئة إلى الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بادين أرسلتها العديد من الشخصيات الأجنبية. وبحسب هذه المصادر ، فإن مجموعة من الرسائل من قادة أجانب إلى جو بايدن لا تزال قابعة في وزارة الخارجية بعد أن منعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب تسليمها لبايدن.

ولم يقتصر الأمر على منع وزارة الخارجية بايدن من تلقي الرسائل والمساعدة ومن تقديم الخدمات اللوجسيتية لتلقي الاتصال فقط ، فقد رفض وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الثلاثاء الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطي، قائلاً إنه "سيكون هناك انتقال سلس إلى إدارة ترامب ثانية، مما أثار الكثير من الجدل.

والأخطر من ذلك، وفي تجاوز سافر للمعطيات القانونية والأعراف التقليدية الأميركية، منعت إدارة ترامب الرئيس المنتخب بايدن وكبار مستشاريه إلى حد الآن من الحصول على الموجز الرئاسي اليومي، وهو عبارة عن ملخصات استخباراتية سرية للغاية تتعلق بقضايا الأمن القومي الملحة.

وبحسب هذه الأعراف أن يبدأ الرؤساء المنتخبين في تلقي هذه التقارير قبل توليهم الرئاسة حتى يكونوا على استعداد كاف لتولي مهامهم الرئاسية في يومهم الأول.

من جهته، قال السناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما ، جيمس لانكفورد ، وهو عضو جمهوري بارز على "لجنة المعايير السلوك الأخلاقي" في مجلس الشيوخ إنه سيتدخل إذا لم تسمح الإدارة الحالية لجو بايدن المنتخب بالوصول إلى التقارير الاستخباراتية اليومية الرئاسية بحلول نهاية الأسبوع.

وأوضح لانكفورد في تصريحات صحفية: "يجب أن يحدث هذا.. بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، أيًا كانت الطريقة التي تسير بها، يجب على الجميع أن يكونوا جاهزين" في إشارة لإدارة بايدن المقبلة.

وكان مكتب مدير المخابرات الوطنية قد صرح في وقت سابق إن عدم حصول المرشح الديمقراطي على تلك الإمكانات مرده إلى أن إدارة الخدمات العامة لم تعلن عن فوز أي من المرشحين بشكل رسمي، مما يعني أن أن فريق بايدن الانتقالي لا يحصل على نفس المذكرات التي يتلقاها "الرؤساء المنتخبون" عادة .

وإدارة الخدمات العامة هي جهة فدرالية مستقلة مسؤولة عن أمور لوجستية وإدارية تتعلق بانتقال السلطة بين الرؤساء، وسبق أن صرحت الهيئة أنها لن تبدأ في تلك الإجراءات لحين حسم نتيجة الانتخابات.

بدوره صرح بايدن إن تلقي التقارير اليومية سيكون أمرا مفيدا، لكنه ليس ضروريا.

وفي آخر تطور بشأن الاعتراف العالمي بفوز بايدن، انضم 3ثلاث زعماء جدد إلى قافلة مهنئي الرئيس الأميركي المنتخب ، جو بايدن، حيث أجرى كل من رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اتصالات هاتفية لأول مرة مع بايدن لتهنئته بالفوز.

وقال مكتب بايدن إن جميع الأطراف أعربت عن عزمها على تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك معالجة القضايا العالمية مثل جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ.

وقال رئيس الوزراء الياباني إنه تحدث مع بايدن عبر الهاتف وأكد أهمية العلاقات الثنائية. وقال سوجا للصحفيين في تصريحات منفصلة في مكتب رئيس الوزراء: "قال الرئيس المنتخب بايدن إنه يتطلع إلى تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان والعمل معًا لتحقيق حرية وانفتاح على المحيطين الهندي والهادئ".

وكان العديد من زعماء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وغيرهم قد هنئوا بايدن على فوزه، في حين قررت دول مثل الصين وروسيا تأجيل ذلك الأمر حتى صدور النتائج بشكل رسمي.