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معرض صور يجسد حياة الشهيد عرفات في مخيم بلاطة

الخميس 12 نوفمبر 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
معرض صور يجسد حياة الشهيد عرفات في مخيم بلاطة



نابلس /سما/

 افتتح مركز يافا الثقافي بالتعاون مع حركة الشبيبة الطلابية في مخيم بلاطة، وبمناسبة مرور 16 عامًا على استشهاد الرئيس ياسر عرفات، معرضًا للصور تجسد مراحل حياته المختلفة.

وأكد رئيس مجلس إدارة المركز، تيسير نصر الله، على أهمية إقامة هذا المعرض لتعريف الجيل الناشئ والناس عامة بأهمية وحياة الشهيد ياسر عرفات الحافلة بالنضال في سبيل القضية الفلسطينية، ومراحل تطور عمله النضالي خلال حياته، عبر صور مأخوذة من "مؤسسة ياسر عرفات".

وتجسد الصور حياة الشهيد الراحل عرفات، بدءًا من أوائل عمله النضالي وتسلمه رئاسة منظمة التحرير، وزيارته للمخيمات العسكرية في لبنان، إلى إعلانه استقلال دولة فلسطين في الجزائر عام 1988، الى جانب صور من تحطم الطائرة التي كانت تقله فوق الصحراء الليبية عام 1992، وتفاصيل كثيرة من حياته النضالية والشعبية.

وتبع المعرض تنظيم مسيرة كشفية لمجموعة كشافة ومرشدات مركز يافا الثقافي في مخيم بلاطة.

#ياسر عرفات #ابو عمار #ذكرى استشهاد ابو عمار

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