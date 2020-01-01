مباحث كورونا تُغلق 93 محلاً ومنشأة خلال 24 ساعة

غزة / سما /

أغلقت دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، 93 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة والوقاية خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت في تقريرها اليومي أنها أوقفت 62 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

كما, أوقفت "مباحث كورونا" 53 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 28 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.