وقفة غضب في طوباس لاستشهاد الأسير كمال أبو وعر

طوباس / سما /

شارك عشرات المواطنين، بينهم أسرى محررون، اليوم الخميس، في وقفة غضب لاستشهاد الأسير كمال أبو وعر، الذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وفصائل العمل الوطني في طوباس، اليافطات التي تطالب بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وفي كلمة فصائل العمل الوطني في طوباس قال باسل منصور: إن جموع المواطنين خرجوا في محافظة طوباس، ليصرخوا بصوت عالٍ، أنه كفانا الانتظار لعد مزيد من الشهداء في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن الرد الحقيقي يكمن في الوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة الشعبية في كل المناطق.

في كلمة الهيئة ونادي الأسير قال أحمد أبو الحسن: "اجتمعنا اليوم في حضرة الشهيد كمال أبو وعر، الذي دفع حياته في سبيل القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن الأسرى من ضحوا بحياتهم خلف القضبان لأجل فلسطين.

وتابع: "الأسرى هم حراس الحلم الفلسطيني، وحراس الأرض"، مشيرا إلى أن الأسير الشهيد أبو وعر قدم حياته فداء لقضيتنا الفلسطينية العادلة، وهو حالة، تنطبق على كل الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وناشد أبو الحسن، المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى منهم، حتى لا يتكرر سيناريو الشهيد أبو وعر مرة أخرى.

يشار إلى أن الشهيد كمال أبو وعر (46 عاما)، كان مريضا بالسرطان، واستشهد في العاشر من الشهر الجاري في سجون الاحتلال، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد.