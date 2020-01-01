  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة بغزة رفضًا للمساس بالخدمات ورواتب موظفي الأونروا

الخميس 12 نوفمبر 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة بغزة رفضًا للمساس بالخدمات ورواتب موظفي الأونروا



غزة / سما /

 شارك العشرات في قطاع غزة، الخميس، في وقفة احتجاجية رفضًا للمساس برواتب الموظفين، وبالخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للاجئين.

ورفع المشاركون في الوقفة أمام المقر الرئيس للأونروا غرب غزة، شعارات تؤكد على رفض التلاعب برواتب الموظفين، أو أي محاولة لتجاوز حقوقهم وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وحل الأزمة المالية على حساب تقليص الخدمات والرواتب.

وقال محمود خلف متحدثًا باسم اللجنة المشتركة للاجئين، إن الوقفة تأتي لنقل رسالة واضحة لمفوض عام الأونروا، وللأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد على رفض المساس بأي شكل كان برواتب الموظفين كونهم يشكلون العصب الرئيسي للخدمات المقدمة للاجئين.

وشدد خلف على رفض استسهال اللجوء للتقليص وخصم جزء من رواتب الموظفين، داعيًا لمواجهة الأزمة المالية بالتوجه للدول المانحة والضغط عليها لسد العجز المالي.

وأكد على أن أي مساس برواتب الموظفين أو الخدمات المقدمة للاجئين مرفوض بشكل مطلق، وسيترتب عليه موقف صلب كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم التحرك جماهيريًا لمنع تمرير مثل هذه السياسة.

من جانبه قال محمود حمدان رئيس قطاع الموظفين بالأونروا، إنه الوقفة تأتي كتحذير ورد أولي على قرار الوكالة الظالم والجائر بتقليص رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن الوقفة تزامنت مع لقاء عقد مع إدارة الوكالة واتحادات الموظفين للتراجع عن قرارتها.

وأضاف في تصريحات إذاعية "ما لم تتراجع وكالة الغوث عن قرارها سيكون هناك إجراءات نقابية جديدة ومسيرات شعبية للحدود واضراب عن الطعام قد يصل للإضراب المفتوح"، معربًا عن أمله في أن يتمخض عن لقاء اليوم قرارًا بالتراجع عن سياسة الأونروا بحق الموظفين.

وتابع "هناك سياسة تتماشى معها إدارة الأونروا، للمس بخدمات الموظفين ورواتبهم"، محملًا إدارة الوكالة كامل مسؤولياتها والقيام بأداء واجباتها على أكمل وجه.

#غزة #رواتب #الاونروا #تقليص رواتب

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة دييغو مارادونا

صحيفة: المقاومة الفلسطينية بعثت رسائل تحذير لـ"إسرائيل" عبر الوسطاء.. اليك تفاصيلها

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 10 العاشرة (شاهد) ملحمة نمر

من هو محمد آل حمود زوج مودل روز وقصة زواجهما .. شاهد

نائبة بايدن : سنعيد المساعدات المالية للفلسطينيين ونجدد العلاقات السياسية وسنعارض خطة الضم

ميدل إيست آي: وصول بايدن “الليبرالي” إلى البيت الأبيض لن يغير واقع الفلسطينيين بل سيزيده سوءاً

الاعلامي الحكومي بغزة: منحنى تسجيل الإصابات قد لا يشكل دافعاً لاتخاذ قرارات الإغلاق

الأخبار الرئيسية

Screenshot_1

فيديو.. مشاهد قاسية لمصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة يرقدون في العناية المكثفة

الناطق باسم سرايا القدس : المقاومة أفقدت العدو نصره المزعوم

وزيرة الصحة: 5 وفيات 823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و657 حالة تعافٍ

جيش

جيش الاحتلال ينفذ مطاردات واسعة لمطلوبين كبار خططوا لتنفيذ عمليات في وقت قريب

عرفات

من خلال تفجير استاد .. يديعوت تكشف : هكذا خططت إسرائيل لاغتيال عرفات وقيادة فتح