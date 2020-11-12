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بينهم شبان لم يصابوا بأمراض من قبل..

فيديو.. مشاهد قاسية لمصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة يرقدون في العناية المكثفة

الخميس 12 نوفمبر 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مشاهد قاسية لمصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة يرقدون في العناية المكثفة



غزة / سما /

تداولت وسائل إعلام محلية ، اليوم الخميس ، مقاطع فيديو تظهر مصابين بفيروس كورونا  وهم يرقدون في وحدات العناية الفائقة ومدى تأثير الفيروس عليهم .

وكانت  وزارة الصحة في قطاع غزة نوهت في وقت سابق الى ان من بين المصابين بفيروس كورونا مصابين من فئة الشباب لم يصابوا بأمراض سابقة وفي حالة حرجة ويرقدون  في قسم العناية المكثفة بمستشفى غزة  الاوروبي.

كما حذرت الوزارة انها وبالاتفاق مع الجهات الحكومية قد تتخذ اجراءات اكثر صرامة قد تصل الى الاغلاق التام في ضوء تزايد عدد حالات الاصابات بفيروس كورونا والتي وصلت الى اكثر من 300 حالة في اليوم الواحد.

#الصحة #كورونا #فايروس كورونا #استهتارك سيقتل احبابك #شبان

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