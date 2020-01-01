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دبي الرياضية | رابط مشاهدة مباراة الإمارات وطاجيكستان الودية بث مباشر

الخميس 12 نوفمبر 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبي الرياضية | رابط مشاهدة مباراة الإمارات وطاجيكستان الودية بث مباشر



أبو ظبي / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة منتخب الإمارات ضد طاجيكستان بث مباشر الودية المقررة اليوم الخميس على استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي؛ استعدادا للمرحلة القادمة في التصفيات الآسيوية.

مباراة الإمارات وطاجيكستان مباشر تنقل على قنوات ثلاث هي، الشارقة الرياضية (Sharjah Sport HD) بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي، وأبو ظبي (AD SPORTS 1 HD) بتعليق محمد الشامسي.

كما تبث المباراة التي تنطلق الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات والسابعة لدى طاجيكستان والخامسة في السعودية والكويت، عبر قناة دبي الرياضية الأولى (Dubai Sports 1 HD) بصوت المعلق عبدالله السعدي.

رابط مباراة المنتخب الإماراتي الودية مباشر

ويسعى أبناء المدرب خورخي لويس إلى الرد على الأصوات التي انتقدت تشكيلة لاعبي المنتخب الإماراتي، خصوصا بعد أن فاجأ الجميع بقرار عدم استدعاء إسماعيل مطر أفضل لاعب بمنافسات الدوري المحلي.

وقال إن كل العالم يتكلم عن كرة القدم وهي لعبة نسبية كما تشاهدون أنتم أيضا ونحاول أن نغير بشكل كامل وهناك مباريات جيدة وأخرى سيئة، لكن نتابعه جيدة وشاهدنا تطوره في اللقاءات التي قدمها في الدوري.

وأضاف لويس "نحاول أن نعطي استمرارية للعمل الذي قمنا به خاصة بالنسبة لخط الهجوم ونحاول إعطاء أكثر وقت للفريق خاصة اللاعبون وكمية العطاء الذي قدموه بالمسابقة المحلية، لذا شاهدنا الجميع".

وتعتبر هذه المباراة الأولى تاريخيا بين المنتخبين، حيث تأتي في وقت يستعد منتخب الإمارات لاستكمال منافساته في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر، ويواجه قريبا تايلاند وفيتنام اعتبارا من شهر مارس / آذار 2021

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