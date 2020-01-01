حقيقة عودة باسم يوسف من جديد..؟

وكالات / سما /

يستعد كوميديان والإعلامي المصري الشهير باسم يوسف، للعودة مجددا للشاشة وذلك عبر قناة الشرق التابعة لـ "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق"، بعد غياب استمر سنوات عديدة.

وبحسب ما كشف بيان صادر عن القناة فإن اسم الإعلامي باسم يوسف قد جاء ضمن قائمة مذيعي القناة الذين يطلون عبر شاشتها وبينهم معتز الدمرداش وزينة اليازجي ورشا الخطيب وسعد زغلول ومحمد فتحي وغيرهم.

وحاول موقع "فوشيا" التوصل إلى طبيعة البرنامج الذي سيعيد باسم يوسف للشاشة، حيث أكد باسم لأحد المقربين منه أن البرنامج بعيد تماما عن السخرية والحديث في السياسة.

وأضاف المصدر أن طبيعة البرنامج ستنتمي إلى عالم الصحة والتغذية السليمة التي تتبناها فئة كبيرة حول العالم، خاصة وأن باسم، برع في هذا المجال وله جمهور كبير يشاهد الفيديوهات التي يبثها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت عن انطلاق "الشرق للأخبار"، عبر الخدمة الإخبارية العربية الجديدة المتعددة المنصات، على أن توفر تغطيات يومية على مدار الساعة للمتلقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتابعت المجموعة في بيانها: "اعتباراً من اليوم، سيتمكن الجمهور في المنطقة من تجربة التغطية الاقتصادية العالمية على قناة الشرق للأخبار والمنصات الرقمية مع تحليل التطورات فور وقوعها".

ونوه البيان بأن الشرق، تسعى لتقديم ونشر محتواها بقوالب إعلامية متعددة الوسائط ومعززة بأحدث المزايا التقنية التي ستُستخدم للمرة الأولى في المنطقة، على أن تمزج من خلال هذه المقاربة الإعلامية بين أفضل ما في عالم التلفزيون وأحدث الابتكارات التكنولوجية الرقمية.

يذكر أن باسم يوسف، غادر مصر منذ قرابة 7 سنوات بعد وقف برنامجه الساخر "البرنامج" والذي كان يتناول فيه الوضع السائد في مصر وقتها بطريقة ساخرة.