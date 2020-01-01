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رابط البوابة الإلكترونية .. سحب بطاقات توصيف مواضيع اختبارات مباريات التوظيف 2020

الخميس 12 نوفمبر 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط البوابة الإلكترونية .. سحب بطاقات توصيف مواضيع اختبارات مباريات التوظيف 2020



الرباط / سما

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الخميس أنه تم نشر، بطاقات توصيف الاختبارات على رابط موقع البوابة الالكترونية الخاصة بمباريات التوظيف.

وقالت "التربية الوطنية" في تصريح لها إنه تم على البوابة الإلكترونية نشر بطاقات توصيف مواضيع اختبارات مباريات توظيف الملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين وملحقي الاقتصاد والإدارة التي تجرى لأول مرة.

وأضافت أنه تم أيضا نشر البطاقات المحينة لتوصيف مواضيع الاختبارات الخاصة بمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تقرر تنظيمها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الأربعاء 25 نونبر 2020.

البوابة الإلكترونية لمباريات التوظيف

وتابعت إن إصدار هذه البطاقات تأتي ضمانا لتكافؤ الفرص ولأجل تمكين المترشحات والمترشحين لمباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين- دورة نونبر 2020 من توجيه وتركيز مجهوداتهم في التحضير الجيد لها.

وأوضحت أن بطاقات توصيف الاختبارات تحدد المجالات التي سيشملها كل اختبار وتحصر محاوره الرئيسية ودرجة أهمية كل مجال أو محور، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع بطاقات التوصيف وسحبها من البوابة الإلكترونية المذكورة.

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