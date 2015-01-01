تفاصيل مروعة بجريمة قتل 8 رضع على يد ممرضة بريطانية

وكالات / سما /

أوقفت ممرّضة في مستشفى تشيستر في غرب إنكلترا ووجّهت إليها تهمة ارتكاب ثماني جرائم قتل وعشر محاولات قتل لرضّع، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية في بيان.

وجاء في البيان أن "مكتب المدعي العام أجاز لشرطة تشيشير توجيه تهمة القتل إلى إحدى العاملات في القطاع الصحي في سياق تحقيق جار حول وفاة عدد من الرضّع" في قسم المواليد الجدد في مستشفى تشيستر.

واتُّهمت لوسي ليتبي، وهي ممرّضة في الثلاثين من العمر، بارتكاب ثماني جرائم قتل وعشر محاولات قتل "خلال الفترة الممتدّة من حزيران/يونيو 2015 إلى حزيران/يونيو 2016"، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وكانت الشرطة قد أوقفت الممرّضة في 2018 و2019 وتعرّضت الممرّضة "للتوقيف مجدّدا في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر مع توجيه التهم إليها"، على أن تمثل الخميس أمام القضاء.