  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

تفاصيل مروعة بجريمة قتل 8 رضع على يد ممرضة بريطانية

الخميس 12 نوفمبر 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل مروعة بجريمة قتل 8 رضع على يد ممرضة بريطانية



وكالات / سما /

أوقفت ممرّضة في مستشفى تشيستر في غرب إنكلترا ووجّهت إليها تهمة ارتكاب ثماني جرائم قتل وعشر محاولات قتل لرضّع، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية في بيان.

وجاء في البيان أن "مكتب المدعي العام أجاز لشرطة تشيشير توجيه تهمة القتل إلى إحدى العاملات في القطاع الصحي في سياق تحقيق جار حول وفاة عدد من الرضّع" في قسم المواليد الجدد في مستشفى تشيستر.

واتُّهمت لوسي ليتبي، وهي ممرّضة في الثلاثين من العمر، بارتكاب ثماني جرائم قتل وعشر محاولات قتل "خلال الفترة الممتدّة من حزيران/يونيو 2015 إلى حزيران/يونيو 2016"، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وكانت الشرطة قد أوقفت الممرّضة في 2018 و2019 وتعرّضت الممرّضة "للتوقيف مجدّدا في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر مع توجيه التهم إليها"، على أن تمثل الخميس أمام القضاء.

#ممرضة #ممرضة بريطانية

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة دييغو مارادونا

صحيفة: المقاومة الفلسطينية بعثت رسائل تحذير لـ"إسرائيل" عبر الوسطاء.. اليك تفاصيلها

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 10 العاشرة (شاهد) ملحمة نمر

من هو محمد آل حمود زوج مودل روز وقصة زواجهما .. شاهد

نائبة بايدن : سنعيد المساعدات المالية للفلسطينيين ونجدد العلاقات السياسية وسنعارض خطة الضم

ميدل إيست آي: وصول بايدن “الليبرالي” إلى البيت الأبيض لن يغير واقع الفلسطينيين بل سيزيده سوءاً

الاعلامي الحكومي بغزة: منحنى تسجيل الإصابات قد لا يشكل دافعاً لاتخاذ قرارات الإغلاق

الأخبار الرئيسية

Screenshot_1

فيديو.. مشاهد قاسية لمصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة يرقدون في العناية المكثفة

الناطق باسم سرايا القدس : المقاومة أفقدت العدو نصره المزعوم

وزيرة الصحة: 5 وفيات 823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و657 حالة تعافٍ

جيش

جيش الاحتلال ينفذ مطاردات واسعة لمطلوبين كبار خططوا لتنفيذ عمليات في وقت قريب

عرفات

من خلال تفجير استاد .. يديعوت تكشف : هكذا خططت إسرائيل لاغتيال عرفات وقيادة فتح