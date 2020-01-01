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"على علاقة بالسعودية وإسرائيل"... إيران تعلن القبض على "صيد ثمين"

الخميس 12 نوفمبر 2020 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"على علاقة بالسعودية وإسرائيل"... إيران تعلن القبض على "صيد ثمين"



وكالات

أعلن الأمن الإيراني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على ما يمكن تسميته بـ"الصيد الثمين".

وأفادت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم، إلقاء القبض على فرج الله جعب رئيس "حركة النضال" التي تعتبرها إيران حركة "إرهابية انفصالية"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وبحسب مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأمن الإيرانية في تقرير له، اليوم: "في ظل إجراءات كوادر الأمن التخصصية تم رصد واعتقال رئيس الزمرة الانفصالية المسماة حركة النضال".

ونقلت الوكالة أن "العنصر الرئيس الضالع في الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غربي أيران قبل أكثر من عامين (المقبوض عليه حاليا) كشف عن تفاصيل عن عمليات إرهابية ودموية أخرى ارتكبتها هذه الزمرة".

وبحسب وزارة الأمن الإيرانية، إن "هذه الزمرة الإرهابية كانت تعتزم خلال الأعوام الأخيرة القيام بعدة عمليات كبيرة أخرى في خوزستان وطهران، وكانت تخطط في الفترة الأخيرة لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة إلا أنها أحبطت في ظل يقظة رجال الأمن".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن "هذه الزمرة تحظى بدعم أجهزة الاستخبارات التابعة للسعودية والكيان الصهيوني وكانت تقوم بإدارة العمليات الإرهابية في إيران رغم إصدار حكم دولي بحق قادتها".

#اسرائيل #السعودية #ايران #حركة النضال #فرج الله جعب

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