وزيرة الصحة: 5 وفيات 823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و657 حالة تعافٍ

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 5 وفيات، و823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و657 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت لمواطنة (81 عاما) من بيت فوريك بمحافظة نابلس، مواطنة (47 عاما) من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، مواطن (86 عاما) من إذنا بمحافظة الخليل، ومواطن (59 عاما) من قطاع غزة، وحالة وفاة في بلدة بيت حنينا بمدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (42)، نابلس (125)، بيت لحم (88)، قلقيلية (21)، رام الله والبيرة (57)، جنين (20)، أريحا والأغوار (13)، سلفيت (4)، طولكرم (17)، طوباس (1)، قطاع غزة (311)، ضواحي القدس (20)، مشيرة إلى ان تم إجراء 4593 فحصا.

وأكدت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (48)، جنين (36)، نابلس (134)، طولكرم (21)، سلفيت (6)، قلقيلية (9)، رام الله والبيرة (95)، طوباس (4)، قطاع غزة (282)، مدينة القدس (22).

وبيّنت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.