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فيسبوك تمدد حظر الإعلانات السياسية والانتخابية في أمريكا شهرا آخر

الخميس 12 نوفمبر 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك تمدد حظر الإعلانات السياسية والانتخابية في أمريكا شهرا آخر



وكالات / سما /

أبلغت شركة فيسبوك المعلنين أن حظرها المفروض بعد الانتخابات الامريكية على الإعلانات السياسية قد يستمر لمدة شهر آخر، وفقا لتقارير قناة "سي إن بي سي"، نقلاً عن الشركة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء بأن فيسبوك ذكرت أنها قد تستأنف الإعلانات في وقت قريب، لكن القيود المؤقتة على الإعلانات الانتخابية أو السياسية في الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في منع الارتباك أو إساءة الاستخدام.

وأفادت شركات فيسبوك وتويتر ويوتيوب في الخامس من تشرين ثان/ نوفمبر بالإبقاء على تدقيق المعلومات المضللة، في الوقت الحالي.

#الإعلانات السياسية #فيسبوك #أمريكا

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