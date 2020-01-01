هيئة مكافحة الفساد تُشارك في حلقة حوارية إقليمية

رام الله / سما /

شاركت هيئة مكافحة الفساد في حلقة حوارية افتراضية إقليمية بعنوان "إدارة مخاطر الفساد: منهجية حديثة في خدمة التنمية المستدامة"، والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمسؤولي وموظفي هيئات مكافحة الفساد.

ومثل هيئة مكافحة الفساد في الحلقة كل من مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد عبد الله عليان، ومدير عام التخطيط والسياسات حمدي الخواجا، ومدير عام المعلومات والمتابعة عصام عبد الحليم.

وهدفت الحلقة إلى إطلاع المشاركين على أحدث نسخة من منهجية إدارة مخاطر الفساد، والخلاصات المستفادة من تجارب تطبيقها حول العالم، بالإضافة إلى تعريف المشاركين على سبل الاستفادة من هذه التجارب بما يخدم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وإصلاحات الحوكمة واستثمارات التنمية المُستدامة.

وقدم ممثلو هيئة مكافحة الفساد مداخلة تعكس تجربة الهيئة في دراسات مخاطر الفساد، لا سيما دراسة "تدابير النزاهة والحوكمة في سلطة الأراضي الفلسطينية"، ودراسة مخاطر الفساد في القطاع الصحي، بالإضافة إلى عدد من الدراسات التي تعمل الهيئة على إنجازها حاليا، وذلك كنموذج دراسات مخاطر فساد يُفتخر بها في الوطن العربي.

وتأتي مشاركة هيئة مكافحة الفساد في هذه الحلقة في إطار سعيها الحثيث لتطوير كفاءات وقدرات موظفيها، حيث تفتح المجال أمامهم للمشاركة بمختلف الدورات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية لاكتساب الخبرات وتبادل المعلومات لتعميق معرفتهم بمقتضيات العمل، ما يُمكنهم من خدمة المجتمع الفلسطيني، ولتعزيز حضورها وتعاونها مع مختلف الجهات ذات العلاقة إقليميا ودوليا.

وخلال الحلقة قدم رئيس المستشارين الفنيين في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أركان السبلاني عرضا تمهيديا حول منطلقات المنهجية وسبل الاستفادة منها في إطار المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية.

فيما استعرض مستشار رئيس في إدارة مخاطر الفساد في المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصطفى حنتر منهجية إدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي.