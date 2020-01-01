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"إس 21 ألترا".. تسريبات جديدة عن هاتف سامسونغ المنتظر

الخميس 12 نوفمبر 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إس 21 ألترا".. تسريبات جديدة عن هاتف سامسونغ المنتظر



وكالات / سما /

كشف تسريب جديد بخصوص "غالاكسي إس 21 ألترا"، بعض المواصفات المنتظرة في هاتف "سامسونغ" المقبل المقرر طرحه بعد أسابيع.

ووفق ما ذكر موقع "غادجيت 360"، فإن حساب "Ice Universe" الشهير على موقع "تويتر" نشر تغريدة كشف فيها بعض معلومات الهاتف الجديد.

وشملت المعلومات مواصفات الشاشة والكاميرا الخلفية الرئيسية، بالإضافة إلى قدرة الشحن الخاصة بالبطارية.

وجاء في التغريدة أن "إس 21 ألترا" سيأتي شاشة بدقة 1440p، مع معدل تحديث عال قدره 120 هرتز، وذلك بفضل دعم تقنية LTPO.

وسيدعم الهاتف الشحن بقدرة 45 وات، وستكون له حافات متساوية تقريبا حول الشاشة.

وأوضحت التغريدة أيضا أن الجهاز الجديد سيستخدم مستشعرا بدقة 108 ميغابكسل، من نوع HMD3 المحدث.

وكانت 3 مصادر مطلعة ذكرت لوكالة "رويترز"، أن "سامسونغ" قد تطرح "غالاكسي إس 21 ألترا" قبل أكثر من شهر من الموعد المتوقع، وذلك في أواخر يناير 2021.

وذكر متابعون أن هذه الخطوة تهدف الشركة الكورية الجنوبية من خلالها إلى السعي لانتزاع حصة في سوق الهواتف المتحركة من "هواوي" الصينية.

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