هيئة الأسرى: 18% من أسرى قطاع غزة يعانون من أمراض مزمنة منها السرطان

غزة / سما /

حذر رئيس لجنة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة اليوم الخميس في أعقاب استشهاد ( الأسير كمال أبو وعر ) من سياسة الاستهتار الطبى في السجون ، مضيفاً أن 18% من أسرى قطاع غزة والذين يقارب عددهم 255 أسيراً يعانون من أمراض مزمنة ( كالسرطان والقلب والكلى والسكر والضغط والغضروف وأمراض أخرى ) ، وأكد أنهم يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمبادىء الصحية ، كحق الرعاية الصحية، والحماية من الأمراض المعدية والخطيرة ، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة والرعاية ، وعدم التمييز.

وقال قنيطة أن الأسرى يعانون من عدم اجراء الفحوصات المخبرية الدورية والقيام بصور الأشعة ، ومن عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو اجراء العمليات الجراحية للأسرى .

وطالب المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الإنسانى .