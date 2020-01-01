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هيئة الأسرى: 18% من أسرى قطاع غزة يعانون من أمراض مزمنة منها السرطان

الخميس 12 نوفمبر 2020 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

حذر رئيس لجنة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة اليوم الخميس في أعقاب استشهاد ( الأسير كمال أبو وعر ) من سياسة الاستهتار الطبى في السجون ، مضيفاً أن 18% من أسرى قطاع غزة والذين يقارب عددهم 255 أسيراً يعانون من أمراض مزمنة  ( كالسرطان والقلب والكلى والسكر والضغط والغضروف وأمراض أخرى ) ، وأكد أنهم  يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمبادىء الصحية ، كحق الرعاية الصحية، والحماية من الأمراض المعدية والخطيرة ، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة والرعاية ، وعدم التمييز.

 

وقال قنيطة أن الأسرى يعانون من عدم اجراء الفحوصات المخبرية الدورية والقيام بصور الأشعة ، ومن عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو اجراء العمليات الجراحية للأسرى .

 

وطالب  المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الإنسانى .

#هيئة الأسرى #السرطان #قطاع غزة

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