الطيبي: نتنياهو لن يتمكن من تفكيك القائمة المشتركة

القدس المحتلة / سما /

قال أحمد الطيبي عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، وقيادة حزبه لن ينجحوا في تفكيك القائمة.

وأكد الطيبي في حديث لإذاعة كان العبرية، وجود تناقضات في المواقف داخل القائمة بشأن بعض القضايا، مشددًا على أن نتنياهو لن ينجح في تفكيكها.

ووصف الطيبي، نتنياهو بأنه أكثر رئيس وزراء إسرائيلي يحرض على الجمهور العربي في إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير عن محاولات لتفكيك القائمة بسبب خلافات بين أعضائها وخاصةً مع منصور عباس بعد دعوته نتنياهو لحضور جلسة خاصة للجنة نيابية في الكنيست لمواجهة الجرائم في المجتمع العربي.