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أبو ظبي الرياضية | مشاهدة مباراة سوريا وأوزبكستان الودية بث مباشر

الخميس 12 نوفمبر 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ظبي الرياضية | مشاهدة مباراة سوريا وأوزبكستان الودية بث مباشر



دمشق / سما

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية، عن رابط مشاهدة مباراة منتخب سوريا ضد أوزبكستان الودية بث مباشر التي تجري اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 على استاد نادي الشارقة في الإمارات.

مباراة سوريا وأوزبكستان مباشر تنقل على قناة أبو ظبي (AD SPORTS 3 HD) عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة دمشق والقدس وعمان وبيروت والقاهرة وطرابلس والخرطوم.

كما تنطلق مباراة المنتخب السوري والأوزبكي في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والسادسة لدى السعودية والكويت وقطر والعراق، والرابعة في تونس والمغرب والجزائر.

رابط مباراة سوريا وأوزبكستان

وصدرت نتائج المسحات الخاصة بلاعبي وكادر المنتخبين السوري والأوزبكي صباح اليوم، إذ جاءت جميعها سلبية ولا يوجد إصابات بفيروس كورونا في صفوف الطرفين.

وكان المنتخب الأوزبكي قد تفوق على نظيره السوري بهدفين نظيفين في المباراة الأخيرة التي جمعتهما العام الماضي، فيما فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على موقعة عام 2018 الودية.

ويستعد منتخب سوريا من خلال مباراة أوزبكستان للمواجهة المهمة له أمام جزء المالديف في المرحلة الثانية من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 مونديال قطر.

يذكر أن مباراة سوريا وأوزبكستان تقام ضمن منافسات أسبوع الفيفا، حيث توقفت المسابقات في غالبية دول العالم، وعاد اللاعبون إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في التصفيات واللقاءات الودية.

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