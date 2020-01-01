محاكمة ندى محمود تتصدر وسائل التواصل .. ماذا فعلت ؟

القاهرة / سما

أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، هاشتاق (محاكمة ندى محمود)، حيث طالب البعض منهم بمحاسبتها؛ فيما دعا آخرون إلى عدم الخوض بهذه المسائل.

وردّت المصرية ندى محمود على منشور كتبه شخص عبر فيسبوك حول المسيحية، حيث فسر الكثيرون منهم حديثها بشكل خاطئ واعتبره البعض بأنه هجومي ولا يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان.

وكتبت ندى محمود : "خرق العلم غصب عنك ولا عندنا خرافات زي عندكم ولا إله خروف ولا لبوة ولا مصلوب. صلب ايه وخيبة ايه ده اللي فاضي أوي كدة علشان ينزل من عرشه ويتصلب".





وتفاعل النشطاء مع قضية ندى محمود، إذ كتب أحدهم : "هناك من تدفعهم غيرتهم على رسول الله -صلة الله عليه وسلم- لسب أتباع الديانات الأخرى، لكن الله أمرنا بعدم فعل ذلك".

وأضاف أن "من يتطاول على نبينا داخل مصر فسوف يعاقب بجريمة أزدراء الدين الإسلامي"، مشيرا إلى أن "من فعلها من الغرب فيعاني الأن ويلات الحرب الاقتصادية".

وقالت ناشطة أخرى : "قبل ما تنادي بمحاكمه ندى محمود لأنها نشرت كم ايه من كتابكم بدون تجاوز يلا نحاكم زكريا براز وأصحاب القنوات المدنسه التي تسب رسولنا ليل نهار فوق ياخرووف منك ليه".

واعتبر آخر أن "الأمر واضح بأن فيه مكيده لجر البلد لمشاكل داخليه دينيه بين ناس جيران ومتوحدين وبيحبوا بعض وهذا شيء مش مريح ناس كتير اعداء خارج مصر وداخلها. الحذر ثم الحذر من فضلكم".

وعقبت أخرى قائلة : "لانسمح لأي أحد يغلط فى الأديان مسلم ومسيحي كلنا واحد وكل واحد حر ف دينه الدين لله لاإساءة للأديان احترام الاديان محاكمة كل محتقرى الاديان حسبي الله ونعم الوكيل".