جيش الاحتلال ينفذ مطاردات واسعة لمطلوبين كبار خططوا لتنفيذ عمليات في وقت قريب

رام الله / سما /

ذكرت مواقع عبرية اليوم الخميس ان الجيش والشاباك وقوات اليمام، ينفذون مطاردات واسعة لمطلوبين كبار بعد وصول معلومات استخبارية تفيد بتخطيطهم لتنفيذ عمليات في وقت قريب.

و ذكرت قناة 12 العبرية، أن العملية العسكرية التي تجري في بلدة كوبر شمال رام الله لليوم الثاني، هدفها اعتقال مطلوبين للجيش الإسرائيلي يخططون لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وبحسب القناة، فإن هناك معلومات استخباراتية لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى نوايا الأشخاص الذين يتم مطاردتهم لتنفيذ هجمات تم التخطيط إليها.

وأشارت إلى أن ضباط من جهاز الأمن العام "الشاباك" يشاركون في عملية الجيش الإسرائيلي لمطاردة أولئك الأشخاص.

ووفقًا للقناة، فإن قرية كوبر هي من القرى التي خرج منها فلسطينيون نفذوا هجمات شديدة.