شباب الخليل يُعيين مدير فني جديد للفريق

الخليل / سما /

كشف نادي شباب الخليل عن مديره الفني الجديد, استعدادا للجولة الرابعة من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وأكد شباب الخليل تعيين سعيد أبو الطاهر مديرا فنيا للفريق, خلفا لبشير الطل, الذي أعلن استقالته عقب التعادل مع طوباس (1-1) في الجولة الثالثة من المسابقة.

ولم يحصد "العميد" سوى نقطتين فقط من أصل 9 ممكنة, بعدما تعادل في وقت سابق مع مركز بلاطة (0-0), في حين خسر أمام جبل المكبر (2-3), الأمر الذي دفع الطل للرحيل.

يشار إلى أن شباب الخليل يتواجد حاليا في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد نقطتين.