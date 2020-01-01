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أسرع استقالة في الموسم الجديد بدوري المحترفين

الخميس 12 نوفمبر 2020 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسرع استقالة في الموسم الجديد بدوري المحترفين



الخليل / سما /

أعلن بشير الطل المدير الفني لشباب الخليل، استقالته من منصبه, عقب التعادل مع طوباس (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وبات الطل أول مدير فني يرحل عن صفوف فريقه هذا الموسم, وذلك بعد مرور ثلاث جولات فقط على انطلاق الدوري.

ولم يحصد "العميد" سوى نقطتين فقط من أصل 9 ممكنة, بعدما تعادل في وقت سابق مع مركز بلاطة (0-0), في حين خسر أمام جبل المكبر (2-3), الأمر الذي دفع المدرب للرحيل.

يشار إلى أن شباب الخليل يتواجد حاليا في المركز التاسع بدوري المحترفين برصيد نقطتين.

#بشير الطل #شباب الخليل #دوري المحترفين

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