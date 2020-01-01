أسرع استقالة في الموسم الجديد بدوري المحترفين

الخليل / سما /

أعلن بشير الطل المدير الفني لشباب الخليل، استقالته من منصبه, عقب التعادل مع طوباس (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وبات الطل أول مدير فني يرحل عن صفوف فريقه هذا الموسم, وذلك بعد مرور ثلاث جولات فقط على انطلاق الدوري.

ولم يحصد "العميد" سوى نقطتين فقط من أصل 9 ممكنة, بعدما تعادل في وقت سابق مع مركز بلاطة (0-0), في حين خسر أمام جبل المكبر (2-3), الأمر الذي دفع المدرب للرحيل.

يشار إلى أن شباب الخليل يتواجد حاليا في المركز التاسع بدوري المحترفين برصيد نقطتين.