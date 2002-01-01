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في مآثر الشهيد ياسر عرفات..محسن ابو رمضان

الخميس 12 نوفمبر 2020 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في مآثر الشهيد ياسر عرفات..محسن ابو رمضان



لم يكن الشهيد ياسر عرفات شخصية عادية .

لقد قاد الثورة الفلسطينية المعاصرة  وعمل علي إعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية والتي تم الاعتراف بها ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا علي المستوي الدولي عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلي المستوي العربي من خلال مؤتمر الرباط للجامعة العربية عام 1974.

ما ميز ياسر عرفات قدرته علي بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية في مواجهة سياسة الاحتواء او الهيمنة الأمر الذي دفعة لان يدفع ثمن فكرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل .

رغم البرغماتية العالية التي كان يتميز بها ياسر عرفات وذلك بخصوص المناورات والمبادرات السياسية الا انه وبنفس الدرجة وبشكل أكثر قوة كان يتميز بالصلابة والصمود وعدم الانحناء للعواصف.

لقد أثبت ذلك في حصاري بيروت عام 1982 والمقاطعة  عام 2002.

كانت بوصلته فلسطين وطموحه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكان يتميز بالنفس الوحدوي والحرص على الوحدة الوطنية واستقطاب كافة الفصائل والأحزاب في إطار المنظمة وذلك بالرغم من بعض الانتقادات حول آلية اتخاذ القرار وضرورة تحقيق القيادة الجماعية و الديمقراطية.

لقد كان يتقن فن إدارة الاختلاف داخل البيت الداخلي الفلسطيني في إطار الوحدة.

يستطيع التاريخ أن يسجل أن الشهيد ياسر عرفات كان رمزا للهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة لشعبنا.

لقد عرف العالم قضية فلسطين من خلال ياسر عرفات الذي أصبح من رموز حركات التحرر الوطني بالعالم اي مثل غاندي  و مانديلا .

يسجل لياسر عرفات تمسكه بالثوابت  الوطنية ورفضة لأية مقترحات تتجاوزها وهو ما أدى الي أن يدفع ثمن حياتية من أجلها.

عزائنا انه ترك لشعبنا إرثا وطنيا ومأثر بالتضحية والصمود يعتز بها.

أنتهي.

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