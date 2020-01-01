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اتفاق "تعاون أمني" بين الإمارات وإسرائيل

الخميس 12 نوفمبر 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق "تعاون أمني" بين الإمارات وإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 اتفقت الإمارات وإسرائيل على تشكيل فريق لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تمهيدًا لإطلاقها في المستقبل.

ويأتي هذا الاتّفاق بعد اجتماع عقد الليلة الماضية عبر "الفيديو كونفرنس" بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا.

وتناول الاجتماع تعزيز أواصر التعاون بين الإمارات وإسرائيل، ضمن جهود تفعيل اتفاقية السلام التي وقعتها الدولتان مؤخرًا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وجرى في الاجتماع مناقشة برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارتين من ضمنها برامج ومشاريع تكنولوجيا ابتكارية، وبرامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الأمن الداخلي في الامارات أن الوزيرين ركزا في حديثهما على ضرورة دعم القطاع الاقتصادي والسياحي للدولتين من خلال تطوير خدمات مشتركة تستهدف أمن وسلامة مجتمعات الدولتين.

ووجه الوزيران كل منهما الدعوة للآخر لزيارة بلاده.

#اسرائيل #الامارات #تعاون امني #التطبيع مع اسرائيل

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