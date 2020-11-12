فيديو : ابن يطرد أمه ويصر على إذلالها ليرضي زوجته

القاهرة / سما

أثار مقطع فيديو لمواطن مصري يطرد والدته إرضاءً لزوجته، غضبا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي بالدول العربية، بعد أن تداوله نشطاء وصفحات اجتماعية مختلفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، مشهدًا وُصف بأنه مؤلم وصارخ، يظهر مدى قسوة الابن على أمه المُسنة العاجزة بعد أن طردها من شقته.

مصر :



مشهد مؤلم وصارخ تداوله رواد المواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة يظهر مدى قسوة الابن على أمه، حيث جعلها تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة ليرضي زوجته، حيث لم يكتف بطردها ولكن أصر على إذلالها بكل ما يجافي معاني الإنسانية والرحمة pic.twitter.com/8d54nNkbkE — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) November 12, 2020

وجعل الابن، والدته المريضة تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة؛ ليرضي زوجته، حيث لم يكتفِ بطردها ولكن أصر على إذلالها بكل ما يجافي معاني الرحمة والإنسانية.

وتفاعل المغردون على تويتر، مع الفيديو، إذ كتب أحدهم : "حسبي الله كيف طاوعه قلبة يسوي كذا بأمة لكن الدنيا دوارة بيسون فية عياله نفس اللي سواة يمهل ولا يهمل".

وقالت مُغردة : "اللي يفجع أكثر كيف تجرأ وصور المقطع وكأنه يتباهى بفعلته"، فيما كتب آخر : "فعلا مقطع يقطع أنياط القلب وما نقول إلا الله يصلح النيات والذريات".

وعقبت ناشطة أخرى قائلة : "ما قدرت أكمل المقطع. أنا أضعف عند موضوع الوالدين. اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلوب"، بينما قالت أخرى : "مشهد يقشعر الأبدان. جنته يهملها هكذا".

فيما علقت مغردة أخرى على مقطع الفيديو : "ناس تتمنى رجوع الأم للحياة ولو ثواني وناس تجرح وتقسى الأم وهي على قيد الحياة. الله لا يبتلينا بقسوة القلب وعقوق الوالدين".