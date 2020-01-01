  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتدي بالضرب على مسن أثناء قطفه ثمار الزيتون في بيت أمر

الخميس 12 نوفمبر 2020 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالضرب على مسن أثناء قطفه ثمار الزيتون في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض ، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المسن محمد عبد الحميد الصليبي (77 عاما)، أثناء عمله في قطف ثمار الزيتون في أرضه القريبة من مستوطنة "بيت عين" المقامة على اراضي المواطنين جنوب غرب البلدة.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال حاولوا منع المسن الصليبي من العمل في أرضه، وبعد ان رفض الانصياع لهم وأكمل قطف ثمار زيتونه، انهال عليه جنود الاحتلال بالضرب المبرح بأعقاب البنادق، واجبروه على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح.

#بيت أمر

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المقاومة الفلسطينية بعثت رسائل تحذير لـ"إسرائيل" عبر الوسطاء.. اليك تفاصيلها

حقيقة وفاة دييغو مارادونا

تشييع جثمان صائب عريقات في ذكرى رحيل ياسر عرفات

ميدل إيست آي: وصول بايدن “الليبرالي” إلى البيت الأبيض لن يغير واقع الفلسطينيين بل سيزيده سوءاً

من هو محمد آل حمود زوج مودل روز وقصة زواجهما .. شاهد

الاعلامي الحكومي بغزة: منحنى تسجيل الإصابات قد لا يشكل دافعاً لاتخاذ قرارات الإغلاق

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 10 العاشرة (شاهد) ملحمة نمر

الأخبار الرئيسية

عرفات

من خلال تفجير استاد .. يديعوت تكشف : هكذا خططت إسرائيل لاغتيال عرفات وقيادة فتح

الصحة في غزة :تسجيل حالة وفاة و 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 282 حالة تعافٍ

بهاء أبو العطا

الجهاد : الشهيد أبو العطا كان يمثل كابوسًا للاحتلال والمقاومة مستعدة للرد على أي عدوان اسرائيلي

هاريس

نائبة بايدن : سنعيد المساعدات المالية للفلسطينيين ونجدد العلاقات السياسية وسنعارض خطة الضم

تقييم إسرائيلي : حماس ليست معنية بالتصعيد وبعض الظروف قد تؤدي لمواجهة