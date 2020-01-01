الاحتلال يعتدي بالضرب على مسن أثناء قطفه ثمار الزيتون في بيت أمر

الخليل / سما /

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالضرب على مسن أثناء قطفه ثمار الزيتون في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض ، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المسن محمد عبد الحميد الصليبي (77 عاما)، أثناء عمله في قطف ثمار الزيتون في أرضه القريبة من مستوطنة "بيت عين" المقامة على اراضي المواطنين جنوب غرب البلدة.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال حاولوا منع المسن الصليبي من العمل في أرضه، وبعد ان رفض الانصياع لهم وأكمل قطف ثمار زيتونه، انهال عليه جنود الاحتلال بالضرب المبرح بأعقاب البنادق، واجبروه على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح.