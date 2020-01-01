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صحيفة عبرية تكشف.. إسرائيل ستتعاون مع دول الخليج للعمل ضد "حزب الله"

الخميس 12 نوفمبر 2020 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف.. إسرائيل ستتعاون مع دول الخليج للعمل ضد "حزب الله"



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة إسرائيلية، النقاب عن تعاون وشيك بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، للعمل المشترك ضد منظمة "حزب الله" اللبنانية. 
 
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الخميس، إن إسرائيل ستتعاون مع الإمارات والبحرين، لتعريف حزب الله على أنه "منظمة إرهابية"، والعمل ضده.
 
ونقلت الصحيفة عن مدير عام وزارة التعاون الاستراتيجي يهشوع زركا قوله: "من المتوقع أن تتعاون إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين، للعمل ضد حزب الله".
 
وأضاف زركا: "سيكون التعاون بين إسرائيل ودول الخليج ضد حزب الله، في عواصم العالم، والمؤسسات الدولية، وخلال السنوات الأخيرة،  أعلنت 14 دولة عن حزب الله منظمة إرهابية". 

وقال زركا: "إن المساس بحزب الله يعني المساس بإيران، ولن نسمح للمنظمة بجمع الأموال من دول العالم"، مشيرةً الى أن إسرائيل ستركز نشاطاتها القادمة ضد حزب الله، في دول الإتحاد الاوروبي، وداخل الأمم المتحدة.

#حزب الله #البحرين #الامارات #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

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